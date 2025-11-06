«Как тебе круто»: Сергей Лазарев похвалил новый имидж Влада Топалова

Певец Влад Топалов опубликовал в соцсетях снимок с сыновьями — Михаилом и Мирославом. На фотографии видно, что артист поменял имидж — отрастил волосы, так что теперь они падают волной.

Подписчики сразу обратили внимание на посвежевший образ исполнителя. Среди них оказался и бывший коллега Топалова по поп-дуэту Smash!! Сергей Лазарев, который оставил комплимент в комментариях.

Как тебе круто с длинными волосами, — написал певец.

Ранее Влад Топалов рассказал, что пошутил о вазэктомии, когда узнал, что его супруга, телеведущая Регина Тодоренко, в очередной раз беременна мальчиком. Звездная пара воспитывает двух сыновей: шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава. Третий ребенок родился недавно, но пока что информация о нем не раскрывается.

Тодоренко сообщила о беременности третьим ребенком в свой 35-й день рождения. Она назвала появление еще одного малыша одним из самых больших достижений за свою жизнь. К памятным событиям она также отнесла блестящую карьеру и путешествия по более 100 странам мира, в том числе покорение Гималаев.