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11 июля 2025 в 16:37

Топалов пошутил о вазэктомии, когда узнал пол будущего ребенка

Регина Тодороенко и Влад Топалов Регина Тодороенко и Влад Топалов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Влад Топалов рассказал OK!, что пошутил о вазэктомии, когда узнал, что его супруга, телеведущая Регина Тодоренко, в очередной раз беременна мальчиком. Звездная пара воспитывает двух сыновей: шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава.

Я сказал, что сделаю вазэктомию. Это было совершенно осознанное решение, я это когда-то увидел в сериале Californication, — пошутил артист.

Тодоренко также призналась, что готовилась к рождению девочки. По словам звезды, она расстроилась, поскольку «не будет розовых платьишек, бантиков, косичек». Телеведущая подчеркнула, что Михаил хотел сестренку.

Там такая палитра эмоций случилась. Я сначала смотрела на Мишу и думала: только бы он не заплакал. А потом, когда уже и до меня дошло, что у нас реально будет третий мальчик, я стала смотреть с мольбой на Влада, — поделилась Тодоренко.

Звезды отказались от проведения гендер-пати. Вместо традиционного мероприятия они выбрали оригинальный формат — сняли клип, в котором раскрыли пол будущего ребенка.

Тодоренко сообщила о беременности третьим ребенком в свой 35-й день рождения. Она назвала появление еще одного малыша одним из самых больших достижений за свою жизнь. К памятным событиям она также отнесла блестящую карьеру и путешествия по более 100 странам мира, в том числе покорение Гималаев.

Регина Тодоренко
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роды
Влад Топалов
шоу-бизнес
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