Составлен список продуктов, способствующих сжиганию жира

Бурые водоросли и красное мясо входят в список продуктов, способствующих активному сжиганию жировых отложений, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, в процессе похудения важно не только правильное питание, но и регулярные тренировки, а также здоровый сон.

Для жиросжигания важен комплексный подход, который включает правильное питание, регулярные тренировки, сон и снижение стресса. Волшебных продуктов, способных убрать проблемные зоны, не существует. Но есть продукты, которые могут оказать поддержку в этом процессе. Бурые водоросли содержат фукоксантин — каротиноид, который стимулирует термогенез, что помогает сжигать жировые отложения. Красное мясо, особенно говядина, содержит максимальное количество L-карнитина — вещества, которое транспортирует жирные кислоты в клетки для их превращения в энергию, — пояснила Яблокова.

Она отметила, что в топ-5 продуктов для жиросжигания также вошли имбирь, кефир и кардамон, каждый из которых обладает специфическими свойствами для ускорения метаболизма. По словам нутрициолога, специя способна активизировать липолиз — процесс расщепления жиров, а также окислительный метаболизм в мышцах и печени.

Множественные исследования на сегодняшний день показали, что штамм полезных бактерий Lactobacillus gasseri, которые содержатся в кефире, помогают регулировать аппетит и способствуют жиросжиганию. Кардамон — это специя, которая может способствовать ускорению метаболизма. Его часто называют жиросжигателем из-за способности влиять на обмен веществ и улучшать пищеварение, — резюмировала Яблокова.

Ранее бразильские ученые заявили, что добавление оливкового масла первого отжима (extra virgin) в рацион крыс с ожирением помогло предотвратить воспаление в гипоталамусе. При этом, по их словам, животные меньше набирали вес.

До этого тренер и нутрициолог Анастасия Петручишина заявила, что плавание лучше всего подходит для эффективного и безопасного похудения. По ее словам, полным людям нельзя бегать или приступать к силовым тренировкам, поскольку избыточный вес создает компрессионную нагрузку на суставы.