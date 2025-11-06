Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 06:20

Названы главные процедуры для коррекции тона и цвета лица

Врач Рябинова: цвет и тон лица можно скорректировать фототерапией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Методика фототерапии позволит скорректировать цвет и тон кожи, заявила NEWS.ru косметолог-эстетист Наталья Рябинова. По ее словам, процедуры плазмотерапии и карбокситерапии, в свою очередь, помогут вернуть лицу здоровый блеск.

Фототерапия является одной из процедур для коррекции тона и цвета лица. Это идеальное решение для борьбы с пигментацией и сосудистыми сеточками. Импульсный свет избирательно воздействует на меланин в пятнах и гемоглобин в сосудах, разрушая их. В результате лицо выглядит абсолютно чистым, без красноты и темных пятен, которые особенно заметны на фото. Процедура требует курса, но результат — ровный, фарфоровый тон, — поделилась Рябинова.

Она добавила, что также можно прибегнуть к плазмотерапии — методике, при которой в кожу вводят собственную плазму крови пациента, обогащенную тромбоцитами. По словам Рябиновой, эта процедура уникальна тем, что придает коже естественное сияние. Врач пояснила, что данный метод стимулирует процессы регенерации, улучшает микроциркуляцию, утолщает кожу и делает ее более упругой и свежей.

Карбокситерапия представляет собой еще одну процедуру для сияния. В данном случае под кожу вводится медицинский углекислый газ, который заставляет клетки активно усваивать кислород. Это резко улучшает обмен веществ, цвет лица и выравнивает его тон. Результат заметен почти сразу, — заключила Рябинова.

Ранее косметолог Марият Мухина заявила, что в отопительный сезон кожа быстрее стареет из-за недостатка влаги. По ее словам, постоянное расчесывание может привести к проникновению бактерий через микротрещины в коже.

