Косметолог предупредила о рисках для кожи в отопительный сезон

Кожа быстрее стареет в отопительный сезон из-за потери влаги, заявила NEWS.ru врач-диетолог и косметолог Марият Мухина. По ее словам, из-за постоянного расчесывая под кожный покров также могут проникнуть различные бактерии через микротрещины.

В отопительный сезон важно вести профилактику сухости кожи, которая связана с нарушением барьерной функции эпидермиса. Поврежденная кожа теряет влагу, а вместе с ней и способность сопротивляться внешним воздействиям, начинается процесс старения, может возникать ощущение дискомфорта и зуд, особенно на чувствительной детской коже. В кожу из-за рефлекторного расчесывая могут проникать бактерии. При этом ухудшается секреция кожного сала — себума, и кожа становится чувствительная к патогенам и аллергенам. У детей кожный покров тоньше, чем у взрослых, плотность рогового слоя снижается, из-за чего еще более повышается чувствительность к температурам и раздражителям, — отметила Мухина.

Врач подчеркнула, что температура воздуха в квартирах в отопительный сезон не должна превышать 21 градуса тепла, а влажность должна составлять 40–60%. По ее словам, следует использовать специальные увлажнители воздуха, если их нет — можно развесить влажные полотенца на батареях.

Важно не только увлажнять кожу снаружи, но и соблюдать водный баланс изнутри: поэтому нужно пить достаточное количество воды. Норма — 35 миллилитров воды на 1 килограмм веса в день у женщин, 40 миллилитров — у мужчин. Также помните о витаминах и питании: сбалансированная диета с достаточным содержанием омега-3 жирных кислот и антиоксидантов может поддерживать барьерную функцию, — заключила Мухина.

Ранее врач Ольга Тарасова заявила, что привычка поздно ужинать чревата набором лишнего веса, ожирением и проблемами с ЖКТ. Кроме того, по ее словам, регулярный прием тяжелой пищи на ночь грозит ухудшением состояния кожи.