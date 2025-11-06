Эпштейну предлагали свободу за показания против Трампа Прокуратура США предлагала Эпштейну свободу за показания против Трампа

Прокуроры предлагали американскому финансисту Джеффри Эпштейну досрочное освобождение в обмен на показания против президента США Дональда Трампа, передает газета New York Post. Отмечается, что эти сведения содержатся в ходатайстве о помиловании его сокамерника Николаса Тартальоне.

Прокуроры сказали Эпштейну, что если он заявит, что президент Трамп был замешан в его преступлениях, он сможет выйти на свободу, — сказано в сообщении.

Ранее брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю объявил о добровольном отказе от использования титула герцога Йоркского. Это решение стало следствием многочисленных скандалов, связанных с обвинениями в сексуальном насилии, связями с Джеффри Эпштейном и контактами с китайскими официальными лицами.

До этого стало известно, что Эпштейн, осужденный за преступления против несовершеннолетних, посещал резиденцию на Даунинг-стрит, 10 в 2002 году и встречался с тогдашним премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Инициатором этой встречи выступил Питер Мандельсон, который занимал различные должности в правительстве Блэра.