Финансист-растлитель малолетних встречался с властями Британии BBC: у Тони Блэра была встреча с Джеффри Эпштейном

Американский финансист Джеффри Эпштейн, осужденный за преступления против несовершеннолетних, посещал резиденцию на Даунинг-стрит, 10 в 2002 году и встречался с тогдашним премьер-министром Великобритании Тони Блэром, передает вещательная корпорация BBC. Инициатором этой встречи выступил Питер Мандельсон, который занимал различные должности в правительстве Блэра.

Мандельсон лишился поста посла Великобритании в США в сентябре 2025 года из-за связей с Эпштейном. Согласно документам, дипломат называл американского финансиста своим другом.

Утверждается, что британское правительство блокировало публикацию этих сведений. Причиной назывались опасения, что такая информация способна нанести ущерб отношениям между Лондоном и Вашингтоном. Блэр утверждает, что встреча продолжалась менее 30 минут. В ходе беседы экс-премьер и Эпштейн обсуждали политические вопросы.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность пересмотра меры наказания для Гислейн Максвелл, которая была соратницей Джеффри Эпштейна. В настоящее время она находится в исправительном учреждении общего режима на территории Техаса, где ей предстоит отбывать 20-летний срок.