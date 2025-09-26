Блэр захотел получить одну должность для управления Газой

Экс-премьер Великобритании Тони Блэр хочет возглавить переходный орган управления в Газе, передает The Economist. По информации журналистов, созданная им НКО Tony Blair Institute (TBI) разрабатывает проект такого правительства.

Политик рассчитывает, что переходный орган станет представителем «высшей политической и законной власти» в секторе по мандату ООН. Он намерен передать Газу под управление секретариата из 25 человек и совету из семи участников, пояснили в издании.

Журналисты уточнили, что участие Блэра в правительстве Газы может обернуться скандалом на Ближнем Востоке. По информации издания, экс-премьер лишился поддержки региона после выступления за вторжение США в Ирак в 2003 году. Аналитики добавили, что Блэр не пользуется уважением ни у ХАМАС, ни у руководства Палестины, ни в Израиле.

Ранее профессор Андрей Бакланов заявил, что США продолжат оказывать стратегическую поддержку Израилю, несмотря на гуманитарную катастрофу в секторе Газа. По словам эксперта, американо-израильские отношения носят долгосрочный характер и не подвержены влиянию текущих событий.