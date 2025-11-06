Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 06:52

Онищенко отверг идею сокращения летних каникул для начальных классов

Геннадий Онищенко Геннадий Онищенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сокращать летние каникулы для начальных классов не следует, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко. По его словам, для детей это очень сложный период, поэтому отдых важен.

Для каких-то классов можно уменьшать каникулы, возможно, а для каких-то — точно нет. Во всяком случае для начальной школы я бы этого не делал. Потому что дети в таком возрасте — для них это очень трудный период, — пояснил он.

Онищенко подчеркнул, что нужно всесторонне рассмотреть этот вопрос. При этом необходимо учитывать нагрузки, добавил он.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что продолжительность летних школьных каникул нужно уменьшить до двух месяцев. Данное предложение аргументировано необходимостью решения проблемы занятости детей в период летнего отдыха.

Тем временем депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассудил, что делать июнь учебным месяцем у школьников не стоит. По его мнению, при российском климате лето — главный ресурс оздоровления и сокращать его нежелательно.

