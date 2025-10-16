Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 06:17

В США умерла номинантка на премию «Оскар»

Номинантка на премию «Оскар» актриса Пенелопа Милфорд умерла в 77 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В возрасте 77 лет в Согертисе (штат Нью-Йорк) скончалась американская актриса Пенелопа Милфорд, прославившаяся благодаря роли в оскароносной драме «Возвращение домой», пишет издание Variety. Ее уход подтвердил брат, однако причины смерти пока не разглашаются.

Карьера Милфорд началась на театральной сцене Нью-Йорка. Прорывом стала для актрисы главная роль в постановке «Long Time Come and a Long Time Gone» в 1971 году, где ее партнером был Ричард Гир. Однако настоящая известность пришла к актрисе после выхода в 1979 году на экраны фильма о вьетнамской войне «Возвращение домой». Роль в картине Хэла Эшби принесла ей не только признание зрителей, но и номинацию на главную кинопремию за второстепенную женскую роль.

Ранее сообщалось, что американская актриса Дайан Китон умерла от пневмонии. Ее близкие также поблагодарили поклонников артистки за любовь и поддержку.

До этого стало известно, что Китон несколько месяцев тяжело болела, но семья скрывала этот факт от остальных. Звезда фильмов «Энни Холл», «Крестный отец» и «Манхэттен» ушла из жизни 11 октября в Калифорнии, ей было 79 лет.

