В США умерла номинантка на премию «Оскар» Номинантка на премию «Оскар» актриса Пенелопа Милфорд умерла в 77 лет

В возрасте 77 лет в Согертисе (штат Нью-Йорк) скончалась американская актриса Пенелопа Милфорд, прославившаяся благодаря роли в оскароносной драме «Возвращение домой», пишет издание Variety. Ее уход подтвердил брат, однако причины смерти пока не разглашаются.

Карьера Милфорд началась на театральной сцене Нью-Йорка. Прорывом стала для актрисы главная роль в постановке «Long Time Come and a Long Time Gone» в 1971 году, где ее партнером был Ричард Гир. Однако настоящая известность пришла к актрисе после выхода в 1979 году на экраны фильма о вьетнамской войне «Возвращение домой». Роль в картине Хэла Эшби принесла ей не только признание зрителей, но и номинацию на главную кинопремию за второстепенную женскую роль.

