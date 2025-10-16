Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 10:30

Служба занятости Челябинска: как получить помощь онлайн

Граждане Южного Урала, оказавшиеся без трудоустройства, имеют право обратиться в Центр занятости для получения материальной поддержки и помощи в подборе вакансий. Процедура постановки на учет упростилась благодаря цифровизации государственных услуг, что позволяет оформить статус безработного дистанционно.

В Челябинской области работодатели активно ищут продавцов-консультантов и кассиров (около 1900 вакансий), менеджеров по продажам (1500 позиций), а также разнорабочих. Особенно высок спрос на врачей, инженеров-технологов, слесарей, сварщиков и водителей. Среди рабочих профессий дефицит токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков с зарплатой до 155 тысяч рублей.

Как встать на биржу труда в Челябинске: условия регистрации

Встать на биржу труда в Челябинске могут граждане старше 16 лет, не получающие пенсию по старости и не занятые предпринимательской деятельностью. Для оформления потребуются паспорт, трудовая книжка (при наличии опыта работы), справка о среднем заработке за последние три месяца и документ об образовании. Впервые ищущим работу справка о доходах не требуется.

Онлайн-регистрация

Как встать на биржу труда в Челябинске, не выходя из дома? Воспользуйтесь порталом «Работа России», авторизовавшись через подтвержденную учетную запись Госуслуг. Создайте резюме с указанием квалификации, опыта и образования. Заявление обрабатывается в течение одного — десяти дней, после чего назначается консультация со специалистом службы занятости.

Для личного визита обращайтесь по адресу: Челябинск, улица Комсомольская, дом 18а, телефон (351) 261-51-26.

Размер и продолжительность выплат

В 2025 году пособие составляет 75% от среднего заработка первые три месяца (максимум 15 044 рубля), затем 60% следующие три месяца (до 5880 рублей). Минимальная выплата — 1764 рубля. Стандартный период получения пособия — шесть месяцев, для предпенсионеров — до года.

Новшества-2025

С начала года действует новый закон о занятости населения, вводящий профилирование безработных и индивидуальные планы трудоустройства. Это помогает точнее подбирать вакансии под запросы соискателей.

Чтобы быстрее найти работу после того, как встали на биржу труда в Челябинске, регулярно обновляйте резюме, участвуйте в программах переобучения и рассматривайте смежные специальности — это расширяет возможности трудоустройства.

Ранее мы рассказывали, как стать самозанятым.

