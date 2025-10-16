Инженеры построили «дорогу в никуда» почти за $500 млн

Польская скоростная автомагистраль S3, ведущая к границе с Чехией, получила неофициальное название «дорога в никуда», так как резко обрывается где-то в поле, сообщает портал Money.pl. Стоимость проекта оценивается в $488 млн.

В 2024 году Главное управление национальных дорог и автомагистралей Польши продлило маршрут до польско-чешской границы. Строительство участка Болькув — Каменна-Гура в Нижнесилезском воеводстве потребовало значительных инвестиций.

Чешская сторона ведет строительство автомагистрали со своей территории для соединения с польским участком. Генеральный директор Департамента дорог и автомагистралей Чехии Радек Матл в ходе переговоров с польскими коллегами отметил техническую сложность проекта. Он указал на возникающие трудности, особенно связанные с укреплением дорожного полотна и обеспечением устойчивости скальных пород.

