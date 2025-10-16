Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 10:07

Инженеры построили «дорогу в никуда» почти за $500 млн

Money: в Польше построили заканчивающуюся в поле дорогу за $488 млн

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Польская скоростная автомагистраль S3, ведущая к границе с Чехией, получила неофициальное название «дорога в никуда», так как резко обрывается где-то в поле, сообщает портал Money.pl. Стоимость проекта оценивается в $488 млн.

В 2024 году Главное управление национальных дорог и автомагистралей Польши продлило маршрут до польско-чешской границы. Строительство участка Болькув — Каменна-Гура в Нижнесилезском воеводстве потребовало значительных инвестиций.

Чешская сторона ведет строительство автомагистрали со своей территории для соединения с польским участком. Генеральный директор Департамента дорог и автомагистралей Чехии Радек Матл в ходе переговоров с польскими коллегами отметил техническую сложность проекта. Он указал на возникающие трудности, особенно связанные с укреплением дорожного полотна и обеспечением устойчивости скальных пород.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о перспективах развития скоростной автомагистрали М-12 «Восток», которая в будущем соединит центральные регионы страны с Сибирью и Дальним Востоком. Глава правительства акцентировал стратегическую значимость данного инфраструктурного проекта.

