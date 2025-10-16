В Москве произошло первое за эту осень массовое ДТП из-за гололеда

В Москве произошло первое за эту осень массовое ДТП из-за гололеда В Москве из-за гололеда столкнулись не менее 15 машин

Не менее 15 автомобилей столкнулись на Остафьевском шоссе в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. Там отметили, что это первое массовое ДТП в столице, которое произошло этой осенью из-за гололеда.

В результате аварии пострадали минимум два человека, в том числе ребенок. На месте происшествия работают экстренные службы.

