16 октября 2025 в 10:23

В Москве произошло первое за эту осень массовое ДТП из-за гололеда

В Москве из-за гололеда столкнулись не менее 15 машин

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Не менее 15 автомобилей столкнулись на Остафьевском шоссе в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. Там отметили, что это первое массовое ДТП в столице, которое произошло этой осенью из-за гололеда.

В результате аварии пострадали минимум два человека, в том числе ребенок. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в Амурской области возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, перевозившего вахтовых рабочих. Инцидент произошел на подъездной дороге к городу Свободному, где столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.

До этого сообщалось, что на Ижорской улице в северной части Москвы произошло серьезное ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля ГАЗ, в результате которого пострадал один человек. От сильного удара фургон получил значительные разрушения, а его деревянные элементы каркаса оказались разбросаны по проезжей части.

Кроме того, в Мурманской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Авария случилась на 1298-м километре автодороги Санкт-Петербург — Мурманск.

Россия
Москва
ДТП
автомобили
гололед
