Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 07:45

Следователи разберутся в причинах аварии с участием автобуса в Приамурье

Следователи в Приамурье возбудили дело после ДТП с участием автобуса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, перевозившего вахтовых рабочих. Инцидент произошел на подъездной дороге к городу Свободному, где столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, указала пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сказали в ведомстве.

Авария произошла 16 октября около 06:00 по местному времени на 19-м километре подъезда к Свободному. Автобус перевозил рабочих, занятых на строительстве Амурского газохимического комплекса.

По данным прокурорской проверки, в автобусе находилось более 50 человек, преимущественно иностранных граждан, являющихся сотрудниками компании Yamata. В результате столкновения 45 человек получили травмы различной степени тяжести, один из пострадавших получил повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и точное количество пострадавших.

До этого сообщалось, что на Ижорской улице в северной части Москвы произошло серьезное ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля ГАЗ, в результате которого пострадал один человек. От сильного удара фургон получил значительные разрушения, а его деревянные элементы каркаса оказались разбросаны по проезжей части.

уголовное дело
Амурская область
аварии
следствие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно закаляться: полное руководство для начинающих
Стоимость золота обновила исторический рекорд
«Китай отвергает»: Пекин ответил на призыв Трампа по нефти из России
Раскрыта причина пожара под Красноярском, где погибли мать и ее сын
В аэропортах США и Канады внезапно прозвучали аудио с восхвалением ХАМАС
В России хотят расширить список опасных пород собак
Полиция поймала мужчину, который три года питался людьми
В некоторых районах Москвы зафиксировали ночные заморозки
ДТП 2022 года с участием полицейского в Краснодаре признали терактом
Раскрыта баснословная сумма ущерба по делу экс-замглавы минстроя ДНР
40 тысяч на двоих: куда поехать зимой в РФ — самые интересные направления
Черная дыра для ВСУ, эпидемия косит бойцов: новости СВО к утру 16 октября
Два несовершеннолетних в Приморье заразились опасной инфекцией
Совет судей России утвердил отставку Момотова
Власть в Константиновке целиком перешла в руки украинских военных
Следователи разберутся в причинах аварии с участием автобуса в Приамурье
Россияне признались, людей с какой зарплатой они считают бедняками
У пьяных водителей начнут изымать автомобили
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 октября: инфографика
Свыше 50 дронов устроили налет на Россию посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.