Следователи разберутся в причинах аварии с участием автобуса в Приамурье

Следователи разберутся в причинах аварии с участием автобуса в Приамурье Следователи в Приамурье возбудили дело после ДТП с участием автобуса

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, перевозившего вахтовых рабочих. Инцидент произошел на подъездной дороге к городу Свободному, где столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, указала пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сказали в ведомстве.

Авария произошла 16 октября около 06:00 по местному времени на 19-м километре подъезда к Свободному. Автобус перевозил рабочих, занятых на строительстве Амурского газохимического комплекса.

По данным прокурорской проверки, в автобусе находилось более 50 человек, преимущественно иностранных граждан, являющихся сотрудниками компании Yamata. В результате столкновения 45 человек получили травмы различной степени тяжести, один из пострадавших получил повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и точное количество пострадавших.

До этого сообщалось, что на Ижорской улице в северной части Москвы произошло серьезное ДТП с участием автобуса и грузового автомобиля ГАЗ, в результате которого пострадал один человек. От сильного удара фургон получил значительные разрушения, а его деревянные элементы каркаса оказались разбросаны по проезжей части.