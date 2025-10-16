Суд вынес приговор 74-летней пенсионерке за спонсирование экстремистов Пенсионерка из Междуреченска получила 3,5 года условно за помощь экстремистам

В Кемеровской области суд вынес приговор 74-летней пенсионерке, она признана виновной в участии в деятельности экстремистской организации и ее финансировании, сообщает СК РФ. Пожилая жительница Междуреченска получила 3,5 года условно.

В период с августа 2019 года по январь 2025 года, осознавая запрет экстремистской организации на территории России, пенсионерка продолжала осуществлять рассылку документов от имени ее ячейки в различные государственные органы. Также она выступала на собраниях, пропагандируя идеи, направленные против основ конституционного строя.

Ранее председатель Общественного совета при Министерстве внутренних дел России Анатолий Кучерена в беседе с NEWS.ru заявил о необходимости усиления профилактических мер против экстремизма для укрепления нравственных ориентиров в обществе. По его мнению, данное направление требует комплексного подхода.

До этого СМИ со ссылкой на базу Росфинмониторинга писали, что в перечне террористов и экстремистов находятся более 210 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Распределение по возрастным группам включает двух 14-летних, 35 — 15-летних, 61 — 16-летнего и 114 — 17-летних.