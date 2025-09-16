Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 10:17

Стало известно, сколько подростков внесены в список террористов в России

Более 210 несовершеннолетних оказались в списке террористов Росфинмониторинга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более 210 подростков в возрасте от 14 до 17 лет включены в перечень террористов и экстремистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Росфинмониторинга. Среди них два 14-летних, 35 — 15-летних, 61 — 16-летний и 114 — 17-летних.

В июле в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга находились свыше 150 подростков до 17 лет. Попавшим в соответствующий реестр людям и организациям запрещено участвовать в выборах, размещать информацию в Сети, взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, пользоваться любыми финансовыми услугами, кроме уплаты налогов, возмещения ущерба и получения зарплаты.

Ранее в Ульяновской области задержали 20-летнего местного жителя по подозрению в организации финансирования терроризма. По данным регионального УФСБ, молодой человек администрировал Telegram-канал, через который собирал деньги для запрещенных в России террористических организаций.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Херсонской области. Мужчина собирал информацию о дислокации подразделений ВС России. Злоумышленник был завербован украинскими спецслужбами через WhatsApp. Мужчину заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.

