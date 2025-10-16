Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 октября 2025 в 10:25

В деле замначальника Генштаба ВСУ появилась новая деталь

СК предъявил обвинения замначальника Генштаба ВСУ Артеменко за обстрелы Донбасса

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Следователи предъявили заочные обвинения заместителю начальника Генштаба ВСУ Артуру Артеменко за обстрелы Донбасса, сообщили в пресс-службе СК РФ. Отмечается, что в результате действий погибли 222 человека, 17 из них — дети.

С учетом совокупности собранных доказательств заочно предъявлено обвинение заместителю начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артуру Артеменко, занимавшему указанную должность с февраля 2017 года по июль 2019 года, — сказано в сообщении.

Ранее военнослужащего ВСУ Владимира Парафило, который изнасиловал и убил 55-летнюю жительницу села Русское Поречное Суджанского района Курской области, осудили на пожизненный срок. Украинец вместе с тремя сослуживцами также пытал женщину электрошокером.

До этого в сгоревшем доме в поселке Вороново под Северодонецком в ЛНР были обнаружены останки женщины, погибшей во время боев в 2022 году. Помимо самих останков, была найдена гильза. Следствие предполагает, что местная жительница могла быть застрелена украинскими военными при их отступлении.

следователи
убийства
обвинения
ВСУ
