13 октября 2025 в 12:22

Карапетяну предъявили новое обвинение

В Армении предъявили Карапетяну новое обвинение экономического характера

Самвел Карапетян Самвел Карапетян Фото: Саверкин Александр/ТАСС

Предпринимателю, основавшему «Ташир Групп», Самвелу Карапетяну предъявили новое обвинение экономического характера, сообщает команда адвокатов бизнесмена в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По их словам, антикоррупционный суд Армении 15 августа, продлив арест бизнесмена, не подтвердил обоснованность подозрений в совершении им экономических преступлений.

Не устранив эпизоды с обвинениями экономического характера, то есть, попросту проигнорировав решения суда, подлежащие обязательному исполнению, следственный орган в последние дни установил новый рекорд беззакония: выдвинул еще одно обвинение экономического характера, — сказано в сообщении.

Правозащитники добавили, что у нового обвинения нет правовых и законных оснований. При этом по какой статье оно предъявлено — не сообщается. Срок ареста предпринимателя истекает 18 октября, но сейчас у адвокатов нет информации о возможном продлении ареста.

Ранее сообщалось, что Карапетян представил комплексную программу преобразований для Еревана. В обращении он заявил о планах реализации проектов, которые смогут превратить армянскую столицу в современный мегаполис с повышенным качеством жизни. По оценке бизнесмена, нынешнее состояние города не соответствует статусу национальной столицы по основным показателям. Он выделил серьезные недостатки в архитектурном облике, недостаточное количество зеленых зон, слаборазвитую инфраструктуру.

