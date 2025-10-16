Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 08:29

Раскрыта причина пожара под Красноярском, где погибли мать и ее сын

Причиной трагичного пожара в доме под Красноярском оказался поджог

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пожар в частном доме в селе Арейском, при котором погибли женщина и ее сын, произошел в результате поджога, сообщили в управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Причастным к совершению преступления оказался 40-летний мужчина, его уже задержали.

В Емельяновском районе задержан мужчина, причастный к возникновению пожара, в результате которого погибли женщина и ее сын, — говорится в сообщении.

Предполагается, что вечером 13 октября мужчина приехал в гости к женщине, где между ними произошла ссора. В ходе конфликта задержанный несколько раз ударил потерпевшую по голове. Чтобы скрыть преступление, он поджег дом и скрылся.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. С задержанным выполняются необходимые следственные действия. Также решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Пожар в селе Арейском вспыхнул в ночь на 14 октября. Сообщение о возгорании поступило от соседей. Прибывшие на место экстренные службы потушили возгорание и нашли в доме мертвую женщину с трехлетним сыном.

