В Красноярском крае раскрыли убийство 18-летней давности Житель Курска признался в убийстве женщины под Красноярском в 2007 году

В Красноярском крае раскрыто совершенное 18 лет назад убийство пенсионерки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В преступлении обвиняется 48-летний житель Курска. Подозреваемому вменяется убийство из корыстных побуждений.

В ходе следствия мужчина признался в содеянном и подробно рассказал об обстоятельствах преступления. По его словам, конфликт с потерпевшей возник из-за продажи квартиры, принадлежавшей женщине.

Как установили следователи, в октябре 2007 года обвиняемый задушил пенсионерку на дачном участке, после чего закопал тело на огороде. Тогда он сообщил полиции, что женщина уехала в другой город. Повторный анализ материалов дела в 2025 году позволил выйти на новые доказательства. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Ранее в Кемерово задержали устроившего стрельбу у ночного клуба мужчину, из-за которой погиб один человек и еще один оказался ранен. Подозреваемому предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство после конфликта между двумя группами. В ходе драки он сделал не менее двух прицельных выстрелов.