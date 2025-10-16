Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 09:59

Ведущая премии «Все Цвета Джаза» раскрыла, за кого болеет из участников

Певица Мерабова призналась, что болеет за каждого участника «Всех Цветов Джаза»

Мариам Мерабова Мариам Мерабова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущая церемонии вручения премии «Все Цвета Джаза», певица Мариам Мерабова призналась в беседе с НСН, что болеет душой за каждого из участников. Торжество проведут 19 ноября в театре «Одеон» в Москве.

Быть ведущей такого большого мероприятия — это большая ответственность. С другой стороны, вести премию легко, потому что я знаю практически всех участников и за каждого болею душой. Победа — это огромное признание, потому что это единственная джазовая премия в России, которая организована на таком высочайшем уровне, — отметила Мерабова.

Певица подчеркнула, что участие в конкурсе дает «творческий стимул для музыкантов». Ведущая добавила, что жюри премии проводит большую работу, прослушивая достаточно большой объем материала.

В Москве на сцене «Live Арены» 30 октября проведут музыкальную премию «Жара Media Awards — 2025». Она объединит ведущих артистов, блогеров и инфлюенсеров.

