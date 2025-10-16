Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 09:11

Глава ФСБ разоблачил антироссийский план Великобритании

Бортников обвинил Британию в разжигании антироссийской истерии

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Великобритания и возглавляемая ею «партия войны» намеренно раздувают истерию вокруг мнимой «угрозы с Востока», заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании глав спецслужб СНГ в Самарканде. По его словам, британцы через провокации и дезинформацию координируют действия Брюсселя по срыву мирного урегулирования на Украине и настаивают на подготовке Европы к военному конфликту с Россией, передает ТАСС.

Вслед за Украиной политической субъектности методично лишают Евросоюз, где с подачи Лондона и возглавляемой им «партии войны» раздувается истерия по поводу мнимой «угрозы с Востока», — сказал глава ведомства.

Ранее журналист Джонни Миллер заявил, что британское руководство совершило крупный промах в построении диалога с Россией. По его оценке, стратегической ошибкой стало допущение к ключевым постам лиц, придерживающихся антироссийской позиции.

Кроме того, Служба внешней разведки России заявила о подготовке Великобританией новой провокации в связи с успехами ВС РФ на фронте. В ведомстве уточнили, что в операции задействован премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

ФСБ
Александр Бортников
Россия
Украина
Великобритания
Евросоюз
