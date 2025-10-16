Бортников рассказал, кто стоит за инцидентами с БПЛА над Европой

Инциденты с появлением беспилотников над странами Европейского союза, которые приписывают России, организованы спецслужбами НАТО, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета глав спецслужб стран СНГ в Самарканде. Он указал на совпадение этих случаев с инициативой по созданию коалиции для отправки войск на Украину, передает ТАСС.

На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб, — сказал глава ФСБ.

Ранее Бортников заявил, что Великобритания и контролируемая ею «партия войны» сознательно нагнетают истерию вокруг несуществующей «угрозы с Востока». Выступая на встрече руководителей спецслужб стран СНГ в Самарканде, он отметил, что британские структуры с помощью провокаций и ложной информации направляют действия Брюсселя на срыв мирного процесса на Украине и подталкивают Европу к военному столкновению с Россией.

Кроме того, Служба внешней разведки России заявила о подготовке Великобританией новой провокации в связи с успехами российской армии на Украине. В ведомстве уточнили, что в операции задействован британский премьер-министр Кир Стармер.