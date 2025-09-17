На стройке в Петербурге разбился мигрант-монтажник

Мигрант-монтажник разбился насмерть на стройке судебного квартала в Петербурге, сообщает Neva.today. По предварительной версии, 23-летний иностранный работник не применял средств индивидуальной защиты, заявила заместитель руководителя Северо-Западной межрегиональной Гострудинспекции Ольга Казанская.

Наиболее вероятной причиной несчастного случая послужило неприменение СИЗ, отсутствие коллективных СИЗ, неудовлетворительная организация работ на высоте, — пояснила Казанская.

По предварительным данным, молодой человек, занимавшийся монтажными работами, находился на строительных лесах, когда неожиданно сорвался с высоты около 15 метров и получил смертельные травмы. Позже выяснилось, что официальных трудовых отношений между погибшим и подрядной организацией не было — его статус как работника не подтвержден документально.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что в России необходимо ввести мораторий на гражданство и вид на жительство для выходцев из Средней Азии до 2030 года. По его словам, только так можно стабилизировать ситуацию с массовым наплывом мигрантов.