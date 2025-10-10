Неудавшаяся парковка в Новосибирске: как быстро оплатить штраф?

Как оплатить штраф за парковку в Новосибирске — вопрос, с которым сталкиваются водители, нарушившие правила стоянки в центральных зонах города. Штрафы выписываются автоматически на основании фото- и видеофиксации, а оплата обязательна в течение 60 дней с момента вынесения постановления. Штраф за парковку в Новосибирске начисляется при различных обстоятельствах.

неоплате парковки в течение первых 30 минут после въезда;

превышении оплаченного времени более чем на 10 минут;

вводе неверного госномера при оплате;

парковке вне разрешенной зоны, но с оплатой по ошибке.

Размер штрафа — от 1000 до 3000 рублей в зависимости от зоны. В зоне 201 — 3000 рублей, в зоне 202 — 1000 рублей. Оплата за паркинг обязательна с понедельника по субботу с 7:00 до 22:00. В воскресенье и праздничные дни парковка бесплатна.

Как оплатить штраф за парковку

Сделать это можно несколькими способами, выбрав для себя наиболее комфортный.

Через приложение «Горпарковки»: войдите в личный кабинет, найдите штраф, выберите способ оплаты. На сайте parking-54.ru: в разделе «Штрафы» введите номер автомобиля и оплатите. Через Госуслуги: найдите постановление в личном кабинете и оплатите с 30% скидкой, если прошло менее 20 дней. В банках: Сбербанк, Точка, Почта Банк — через терминалы или онлайн. Через паркомат: вводите номер машины, выбираете штраф и оплачиваете.

Как оспорить штраф: пошаговая инструкция

Впрочем, за правонарушение можно не платить, разумеется, при условии, что вы уверены в своей невиновности.

Получите постановление. Оно приходит по почте или в личный кабинет на Госуслугах. Проверьте фотофиксацию: нет ли ошибки в номере, времени или зоне. Подайте жалобу в течение 10 дней в Управление транспорта администрации Новосибирска. Направьте обращение на электронную почту transport@nso.ru или по адресу: ул. Ленина, 18, каб. 212. Укажите ФИО, номер постановления, дату, причины обжалования и приложите доказательства. Если жалоба отклонена, подайте иск в районный суд.

При систематических нарушениях штрафы передаются в службу судебных приставов. Возможны арест счетов, удержание 50% от зарплаты, запрет на выезд за границу. Автомобиль не эвакуируют за штрафы за парковку, но долги могут повлиять на другие сферы жизни.

Что грозит за неуплату штрафа

Если не оплатить вовремя, сумма удваивается, а дело передается приставам. Дополнительно начисляется исполнительский сбор — 7% от суммы или не менее 1000 рублей.

Чтобы не платить штрафы, всегда проверяйте знаки, своевременно оплачивайте парковку через приложение или паркомат и контролируйте время. Используйте постоплату — до 23:59 текущих суток — если забыли оплатить вовремя. Как оплатить штраф за парковку в Новосибирске — теперь вы знаете все способы и правила.

