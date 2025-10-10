Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 18:30

Неудавшаяся парковка в Новосибирске: как быстро оплатить штраф?

Неудавшаяся парковка в Новосибирске: как быстро оплатить штраф? Неудавшаяся парковка в Новосибирске: как быстро оплатить штраф? Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Как оплатить штраф за парковку в Новосибирске — вопрос, с которым сталкиваются водители, нарушившие правила стоянки в центральных зонах города. Штрафы выписываются автоматически на основании фото- и видеофиксации, а оплата обязательна в течение 60 дней с момента вынесения постановления. Штраф за парковку в Новосибирске начисляется при различных обстоятельствах.

  • неоплате парковки в течение первых 30 минут после въезда;

  • превышении оплаченного времени более чем на 10 минут;

  • вводе неверного госномера при оплате;

  • парковке вне разрешенной зоны, но с оплатой по ошибке.

Размер штрафа — от 1000 до 3000 рублей в зависимости от зоны. В зоне 201 — 3000 рублей, в зоне 202 — 1000 рублей. Оплата за паркинг обязательна с понедельника по субботу с 7:00 до 22:00. В воскресенье и праздничные дни парковка бесплатна.

Как оплатить штраф за парковку

Сделать это можно несколькими способами, выбрав для себя наиболее комфортный.

  1. Через приложение «Горпарковки»: войдите в личный кабинет, найдите штраф, выберите способ оплаты.

  2. На сайте parking-54.ru: в разделе «Штрафы» введите номер автомобиля и оплатите.

  3. Через Госуслуги: найдите постановление в личном кабинете и оплатите с 30% скидкой, если прошло менее 20 дней.

  4. В банках: Сбербанк, Точка, Почта Банк — через терминалы или онлайн.

  5. Через паркомат: вводите номер машины, выбираете штраф и оплачиваете.

Как оплатить штраф за парковку в Новосибирске — изучаем все способы Как оплатить штраф за парковку в Новосибирске — изучаем все способы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как оспорить штраф: пошаговая инструкция

Впрочем, за правонарушение можно не платить, разумеется, при условии, что вы уверены в своей невиновности.

  1. Получите постановление. Оно приходит по почте или в личный кабинет на Госуслугах.

  2. Проверьте фотофиксацию: нет ли ошибки в номере, времени или зоне.

  3. Подайте жалобу в течение 10 дней в Управление транспорта администрации Новосибирска.

  4. Направьте обращение на электронную почту transport@nso.ru или по адресу: ул. Ленина, 18, каб. 212.

  5. Укажите ФИО, номер постановления, дату, причины обжалования и приложите доказательства.

  6. Если жалоба отклонена, подайте иск в районный суд.

При систематических нарушениях штрафы передаются в службу судебных приставов. Возможны арест счетов, удержание 50% от зарплаты, запрет на выезд за границу. Автомобиль не эвакуируют за штрафы за парковку, но долги могут повлиять на другие сферы жизни.

Что грозит за неуплату штрафа

Если не оплатить вовремя, сумма удваивается, а дело передается приставам. Дополнительно начисляется исполнительский сбор — 7% от суммы или не менее 1000 рублей.

Чтобы не платить штрафы, всегда проверяйте знаки, своевременно оплачивайте парковку через приложение или паркомат и контролируйте время. Используйте постоплату — до 23:59 текущих суток — если забыли оплатить вовремя. Как оплатить штраф за парковку в Новосибирске — теперь вы знаете все способы и правила.

Ранее мы рассказывали, как выбрать недорогую незамерзайку.

автомобилисты
советы
водители
платная парковка
машины
штрафы автомобилистам
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инстасамка со скандалом выбила деньги из стилиста
«Навсегда в наших сердцах»: Медведев поблагодарил КНДР за помощь в СВО
Суд вернул зампреда «Яблока» Шлосберга под домашний арест
Остался только позвоночник: сын превратил мать в пепел и вызвал полицию
Частые вопросы клиентов — ответы монтажников и консультантов
«Газпром» приготовился к зиме и установил новый рекорд
Медведев отметил заслуги выступавших на параде в Пхеньяне корейских бойцов
Появился уникальный снимок вращающихся вокруг друг друга черных дыр
Трамп пригрозил Китаю «масштабными» последствиями
Немецким властям объяснили, чем они сами усложняют борьбу с дронами
Еврокомиссар подтвердил планы ЕС по активам ЦБ России для Украины
«Как борщ и харчо»: Карпин сравнил работу тренером сборной и клуба
«Для этого нет причин»: Трамп передумал встречаться с Си Цзиньпином
«Стоит девушка с двумя чемоданами»: Сафронов о появлении незнакомой невесты
Лукашенко резко высказался о присуждении Нобелевской премии мира не Трампу
В США рассказали об объявлении Пентагоном «войны» СМИ
Путин объяснил перенос российско-арабского саммита на более поздний срок
Лукашенко раскрыл, чем поделился Путин с лидерами стран СНГ
Трамп поблагодарил Путина за оценку его усилий в решении мировых кризисов
«В духе доброй воли»: первая леди США заявила о канале связи с Путиным
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.