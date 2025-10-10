Сальдо раскрыл, что делает Киев с жителями подконтрольной части Херсонщины Сальдо: жителей подконтрольной ВСУ части Херсонщины допрашивают о симпатии к РФ

Жителей подконтрольной украинским властям части Херсонской области допрашивают на предмет симпатий к России, заявил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, люди сталкиваются с жесткими проверками и угрозами.

Те, кто остался, сталкиваются с тотальными проверками по подозрению в симпатиях к России: допросы о родственниках на левом берегу, угрозы тюремного заключения или создание невыносимых условий жизни для подозреваемых, — отметил Сальдо.

Ранее глава Херсонской области сообщал, что на правобережье региона сейчас осталось меньше трети жителей. По его словам, в свое время там жило примерно полмиллиона человек. Большинство уехали самостоятельно, не дождавшись помощи от назначенной Киевом администрации, добавил он.

Прежде Сальдо заявил, что жители подконтрольного Киеву Херсона ожидают возвращения России и не сломлены текущей ситуацией. По его словам, в городе действуют украинские репрессивные органы, а городская инфраструктура используется для размещения военной техники и солдат ВСУ. Сальдо охарактеризовал обстановку как сложную.