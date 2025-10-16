Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 09:30

В Geely объяснили, почему в России ломаются их моторы

Baza: Geely Motors обвинила российский бензин в поломках двигателей своих авто

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Geely Motors заявили, что причиной поломки их автомобилей является российский бензин. Представители компании заявили Telegram-каналу Baza, что отечественное топливо не подходит для их машин.

Помимо этого, в Geely Motors заявили об обновлении программного обеспечения для систем управления двигателями в своих автомобилях. Одной из основных причин данной меры называется недостаточная адаптация китайских автомобилей к качеству топлива. В настоящее время работы по обновлению уже ведутся на модели Geely Monjaro.

Представители компании отмечают, что, хотя российское топливо соответствует требованиям ГОСТа, содержание октанов в нем превышает показатели китайского бензина. По утверждению Geely, именно этот фактор приводит к возникновению неисправностей.

Обновление программного обеспечения направлено на совершенствование системы защиты от детонации в двигателях. По имеющейся информации, с аналогичными проблемами, связанными с выходом из строя двигателей из-за качества топлива, столкнулись также владельцы моделей Geely Tugella и Geely Coolray.

Ранее владельцы китайских автомобилей Geely в России заявили, что регулярно сталкиваются с неисправностями двигателей. Причиной проблем назывался производственный дефект. По свидетельствам некоторых автовладельцев, транспортные средства могут внезапно терять управляемость во время движения, а также выделять бело-синий дым. Проведенные диагностические исследования показали, что цилиндры двигателей оказываются заполнены моторным маслом.

Geely
машины
автомобили
моторы
бензин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель экскаватора случайно откопал более сотни человеческих костей
Промышленное строительство нового поколения: стандарты, ошибки, практика
Ведущая премии «Все Цвета Джаза» раскрыла, за кого болеет из участников
Эксперт назвал размер пособия по беременности и родам в 2026 году
На RT показали фильм о слепых ветеранах СВО
Путин ратифицирует договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой
В Индонезии произошло сильное землетрясение
Индийский дипломат ответил на заявления Трампа о российской нефти
В метро Петербурга произошел серьезный сбой
Россиян предупредили о фейках про запрет выезда за границу для мужчин
ВСУ собираются бросить бывших заключенных в наступление
Лихорадка чикунгунья добралась до популярного у россиян островного курорта
В США назвали причину крушения батискафа «Титан» в 2023 году
В Geely объяснили, почему в России ломаются их моторы
Бортников рассказал, кто стоит за инцидентами с БПЛА над Европой
Центробанк оценил состояние рынка жилья
Глава ФСБ раскрыл, кто выдал Зеленскому карт-бланш на фашистскую диктатуру
Бортников раскрыл, кто стоял за операцией «Паутина»
Глава ФСБ разоблачил антироссийский план Великобритании
Скончался ветеран ВОВ, который был знаком с Путиным
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.