В Geely объяснили, почему в России ломаются их моторы Baza: Geely Motors обвинила российский бензин в поломках двигателей своих авто

В Geely Motors заявили, что причиной поломки их автомобилей является российский бензин. Представители компании заявили Telegram-каналу Baza, что отечественное топливо не подходит для их машин.

Помимо этого, в Geely Motors заявили об обновлении программного обеспечения для систем управления двигателями в своих автомобилях. Одной из основных причин данной меры называется недостаточная адаптация китайских автомобилей к качеству топлива. В настоящее время работы по обновлению уже ведутся на модели Geely Monjaro.

Представители компании отмечают, что, хотя российское топливо соответствует требованиям ГОСТа, содержание октанов в нем превышает показатели китайского бензина. По утверждению Geely, именно этот фактор приводит к возникновению неисправностей.

Обновление программного обеспечения направлено на совершенствование системы защиты от детонации в двигателях. По имеющейся информации, с аналогичными проблемами, связанными с выходом из строя двигателей из-за качества топлива, столкнулись также владельцы моделей Geely Tugella и Geely Coolray.

Ранее владельцы китайских автомобилей Geely в России заявили, что регулярно сталкиваются с неисправностями двигателей. Причиной проблем назывался производственный дефект. По свидетельствам некоторых автовладельцев, транспортные средства могут внезапно терять управляемость во время движения, а также выделять бело-синий дым. Проведенные диагностические исследования показали, что цилиндры двигателей оказываются заполнены моторным маслом.