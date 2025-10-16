RT выпустил фильм о незрячих ветеранах СВО

RT выпустил документальный фильм под названием «Сильные духом. Белый свет». Картина рассказывает о бойцах, потерявших зрение на СВО.

В основе сюжета история трех военных с позывными Бобер, Юг и Хабарик, которые потеряли зрение из-за ранений в зоне СВО, сообщает RT. Несмотря на травмы, каждый из них нашел свой путь в новой жизни: один увлекся спортом, другой стал учителем для детей, а третий обрел семейное счастье.

Фильм сняла Регина Парпиева — незрячая журналистка, известная тем, что в 2018 году брала интервью у президента России Владимира Путина. Сейчас она учится на втором курсе магистратуры МГУ.

В первый момент у меня с одним из бойцов была конкретная стена общения. Он дистанцировался, отвечал «да», «нет» холодным тоном, но потом оттаял, и завязалась беседа на несколько часов. Мы созванивались несколько раз в день. Я завтракала, обедала и ужинала с телефоном в руке, — рассказала Парпиева.

