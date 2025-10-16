Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 09:53

RT выпустил фильм о незрячих ветеранах СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

RT выпустил документальный фильм под названием «Сильные духом. Белый свет». Картина рассказывает о бойцах, потерявших зрение на СВО.

В основе сюжета история трех военных с позывными Бобер, Юг и Хабарик, которые потеряли зрение из-за ранений в зоне СВО, сообщает RT. Несмотря на травмы, каждый из них нашел свой путь в новой жизни: один увлекся спортом, другой стал учителем для детей, а третий обрел семейное счастье.

Фильм сняла Регина Парпиева — незрячая журналистка, известная тем, что в 2018 году брала интервью у президента России Владимира Путина. Сейчас она учится на втором курсе магистратуры МГУ.

В первый момент у меня с одним из бойцов была конкретная стена общения. Он дистанцировался, отвечал «да», «нет» холодным тоном, но потом оттаял, и завязалась беседа на несколько часов. Мы созванивались несколько раз в день. Я завтракала, обедала и ужинала с телефоном в руке, — рассказала Парпиева.

До этого сообщалось, что Первый канал планирует представить зрителям сериал о Лиле Брик в начале 2026 года. Съемочный процесс многосерийного фильма под названием «Лиля» уже завершен.

Россия
фильмы
телеканалы
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Представитель Успенской ответил на слухи о здоровье певицы
Названа главная ошибка при оказании первой помощи
Бритни Спирс резко ответила на скандальные мемуары бывшего мужа
Названа страна с самым дешевым хлебом в мире
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.