Володин озвучил предложение фракций, которое поддержал Путин

Президент России Владимир Путин поддержал предложение об усилении парламентского контроля за тарифообразованием в российских регионах, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, с соответствующей инициативой к главе государства обратились лидеры фракций, передает ТАСС.

Владимир Владимирович поддержал предложение руководителей фракций о необходимости усиления парламентского контроля за тарифообразованием в регионах, — отметил Володин.

Он обратил внимание на ситуацию в нескольких областях России. Спикер подчеркнул, что региональные энергетические комиссии и органы власти практически превысили свои полномочия.

Ранее Путин заявил, что стоит рассмотреть инициативу о создании отдельного ведомства по жилищно-коммунальной сфере. Глава государства поручил проработать данный вопрос, отметив, что в настоящее время эти функции выполняет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

До этого глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин отмечал, что в России могут вернуть элементы государственного управления в систему жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, ведомство рассматривает возможность создания «эффективного собственника» и продуктивной ресурсной системы снабжения в ЖКХ.