Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 19:05

Володин озвучил предложение фракций, которое поддержал Путин

Володин: Путин поддержал усиление контроля за тарифообразованием в регионах

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Президент России Владимир Путин поддержал предложение об усилении парламентского контроля за тарифообразованием в российских регионах, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, с соответствующей инициативой к главе государства обратились лидеры фракций, передает ТАСС.

Владимир Владимирович поддержал предложение руководителей фракций о необходимости усиления парламентского контроля за тарифообразованием в регионах, — отметил Володин.

Он обратил внимание на ситуацию в нескольких областях России. Спикер подчеркнул, что региональные энергетические комиссии и органы власти практически превысили свои полномочия.

Ранее Путин заявил, что стоит рассмотреть инициативу о создании отдельного ведомства по жилищно-коммунальной сфере. Глава государства поручил проработать данный вопрос, отметив, что в настоящее время эти функции выполняет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

До этого глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин отмечал, что в России могут вернуть элементы государственного управления в систему жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, ведомство рассматривает возможность создания «эффективного собственника» и продуктивной ресурсной системы снабжения в ЖКХ.

Россия
Госдума
Вячеслав Володин
предложения
контроль
цены
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.