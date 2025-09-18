Празднование Дня города в Москве
В России может появиться отдельное ведомство по ЖКХ

Путин предложил рассмотреть идею создания ведомства по ЖКХ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Инициативу об организации отдельного регулятора в жилищно-коммунальной сфере стоит рассмотреть, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций. Глава государства поручил проработать данный вопрос, отметив, что в настоящее время эти функции выполняет Министерство строительства РФ, передает пресс-служба Кремля.

Идея о создании самостоятельного ведомства была первоначально предложена главой фракции ЛДПР Леонидом Слуцким. Он аргументировал необходимость такого шага важностью централизованного управления техническим учетом жилого фонда, модернизацией инфраструктуры и разработкой сбалансированной тарифной политики. Путин подчеркнул исключительную социальную значимость сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех граждан страны.

Нужно или не нужно отдельное ведомство создавать — давайте подумаем, в рамках Министерства строительства сейчас эта работа ведется. Если вы полагаете, что нужно какое-то отдельное ведомство создать, — можно над этим подумать, — отметил президент.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что в России могут вернуть элементы государственного управления в систему жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, ведомство рассматривает возможность создания «эффективного собственника» и продуктивной ресурсной системы снабжения в ЖКХ.

