20 сентября 2025 в 13:41

Помидоры и здоровье суставов: правда о рисках при артрите и подагре и что советуют врачи сегодня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Помидоры традиционно считаются ценным продуктом, богатым витаминами и антиоксидантами. Однако долгое время существовало мнение, что они опасны для людей с заболеваниями суставов — в частности, при артрите и подагре.

Ранее врачи утверждали, что томаты противопоказаны при этих диагнозах, так как содержат алкалоиды и пурины, которые могут оказывать негативное влияние на хрящевую ткань. Но современные исследования показывают: подобное воздействие возможно лишь в случае чрезмерного употребления недозрелых плодов.

Сегодня специалисты делают акцент на другом: главным врагом суставов при подагре и артрите является не помидор, а алкоголь. Именно он усиливает воспалительные процессы и негативно влияет на обменные реакции.

Что важно знать людям с подагрой и артритом:

  • свежие помидоры в умеренном количестве не несут угрозы;
  • пурины из растительных продуктов не оказывают критичного влияния на уратный обмен;
  • предпочтение лучше отдавать соусам на основе томатов с добавлением оливкового масла — они могут оказывать даже положительное воздействие на суставы;
  • рацион рекомендуется строить на овощах и сложных углеводах, при этом сокращая количество животных жиров.

Таким образом, помидоры не стоит исключать из меню полностью. Гораздо важнее пересмотреть пищевые привычки и убрать факторы, действительно опасные для суставов.

Вокруг сала давно ведутся споры: одни считают его вредным продуктом, другие уверены в его пользе. Но современные исследования позволяют взглянуть на него без предубеждений.

продукты
овощи
здоровье
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
