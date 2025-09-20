Помидоры и здоровье суставов: правда о рисках при артрите и подагре и что советуют врачи сегодня

Помидоры традиционно считаются ценным продуктом, богатым витаминами и антиоксидантами. Однако долгое время существовало мнение, что они опасны для людей с заболеваниями суставов — в частности, при артрите и подагре.

Ранее врачи утверждали, что томаты противопоказаны при этих диагнозах, так как содержат алкалоиды и пурины, которые могут оказывать негативное влияние на хрящевую ткань. Но современные исследования показывают: подобное воздействие возможно лишь в случае чрезмерного употребления недозрелых плодов.

Сегодня специалисты делают акцент на другом: главным врагом суставов при подагре и артрите является не помидор, а алкоголь. Именно он усиливает воспалительные процессы и негативно влияет на обменные реакции.

Что важно знать людям с подагрой и артритом:

свежие помидоры в умеренном количестве не несут угрозы;

пурины из растительных продуктов не оказывают критичного влияния на уратный обмен;

предпочтение лучше отдавать соусам на основе томатов с добавлением оливкового масла — они могут оказывать даже положительное воздействие на суставы;

рацион рекомендуется строить на овощах и сложных углеводах, при этом сокращая количество животных жиров.

Таким образом, помидоры не стоит исключать из меню полностью. Гораздо важнее пересмотреть пищевые привычки и убрать факторы, действительно опасные для суставов.

