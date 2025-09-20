Скляр назвал главного конкурента России на «Интервидении» Певец Скляр не исключил победу Китая в конкурсе «Интервидение-2025»

Рок-музыкант Александр Скляр заявил, что представитель Китая может составить серьезную конкуренцию российскому участнику Ярославу Дронову (SHAMAN) на международном конкурсе «Интервидение-2025», передает «Газета.Ru». При этом музыкант отметил высокие шансы российской стороны.

У SHAMAN весьма неплохие шансы на победу. Ким Чен Ын не даст соврать. Но и китайских товарищей я бы не сбрасывал со счетов. А также представителей дружественной Африки, — отметил Скляр.

Конкурс пройдет 20 сентября в Москве с участием 23 стран. Победителя определит исключительно профессиональное жюри без зрительского голосования. Главный приз составляет 30 млн рублей и хрустальный кубок.

Ранее SHAMAN заявил, что его основным соперником является он сам. По словам артиста, перед выходом на сцену он испытывает волнение, с которым приходится справляться.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила совместное фото с SHAMAN перед его выступлением на международном конкурсе «Интервидение». Снимок она дополнила двумя эмодзи: изображением мускулов и сердца в цветах российского флага.