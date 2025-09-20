«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 15:12

Скляр назвал главного конкурента России на «Интервидении»

Певец Скляр не исключил победу Китая в конкурсе «Интервидение-2025»

Александр Скляр Александр Скляр Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Рок-музыкант Александр Скляр заявил, что представитель Китая может составить серьезную конкуренцию российскому участнику Ярославу Дронову (SHAMAN) на международном конкурсе «Интервидение-2025», передает «Газета.Ru». При этом музыкант отметил высокие шансы российской стороны.

У SHAMAN весьма неплохие шансы на победу. Ким Чен Ын не даст соврать. Но и китайских товарищей я бы не сбрасывал со счетов. А также представителей дружественной Африки, — отметил Скляр.

Конкурс пройдет 20 сентября в Москве с участием 23 стран. Победителя определит исключительно профессиональное жюри без зрительского голосования. Главный приз составляет 30 млн рублей и хрустальный кубок.

Ранее SHAMAN заявил, что его основным соперником является он сам. По словам артиста, перед выходом на сцену он испытывает волнение, с которым приходится справляться.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выложила совместное фото с SHAMAN перед его выступлением на международном конкурсе «Интервидение». Снимок она дополнила двумя эмодзи: изображением мускулов и сердца в цветах российского флага.

певцы
SHAMAN
Интервидение
участники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Одессе хотят опорочить улицу легендарного русского полководца
Россиянам назвал и лучшие места для бюджетного отдыха за границей
Эволюция «Гераней» и новые войска ВСУ: новости СВО к вечеру 20 сентября
Ливни в Дагестане обрушили мост
В Казани сняли на видео, как кортеж выезжал на встречку и стрелял в воздух
Пугачева, завещание, влюбленность в Niletto: как живет Лариса Рубальская
Захарова озвучила, кто стоит за всеми решениями Ющенко
Рейтинг одобрения Мерца в ФРГ установил антирекорд
Монахам установили необычный запрет
В США на 100% уверены в достижении сделки с Китаем по TikTok
«Воскресший» бизнесмен поздравил дочь со свадьбой
Участники «Интервидения» от ЮАР раскрыли сильнейшего противника на конкурсе
Одна из стран — участников «Интервидения» призналась, что хочет фит с SHAMAN
Зеленский объявил о подготовке нового обмена пленными с Россией
В США назвали самые востребованные профессии в ближайшие десять лет
Российская спортсменка прошла отбор на Олимпийские игры 2026 года
В Ломоносове ищут хулигана, укравшего флаг России
Новые «Букины», рождение сына, мнение об СВО: как живет Александр Якин
Врачи заставили понервничать беременную Тодоренко
Израиль «вцепился» еще в одну ближневосточную страну
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.