Гибель четырех человек, пожар и разрушения: как ВСУ атакуют РФ 20 сентября

Несколько человек погибли и один пострадал в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Самарскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Подробности — в материале NEWS.ru.

Сколько человек погибло под Самарой в ночь на 20 сентября

Четыре человека погибли и один пострадал в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Самарскую область, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По данным Минобороны РФ, в ночь на 20 сентября над российским регионом средствами противовоздушной обороны сбиты 15 дронов.

«С чувством глубокой скорби сообщаю, что в результате ночной атаки вражеских БПЛА погибли четыре человека. Это невосполнимая потеря для всех нас», — сказано в публикации.

Губернатор принес свои соболезнования родным и близким погибших. Семьям будет оказана вся необходимая помощь, заключил он. Известно, что целями ВСУ стали объекты топливно-энергетического комплекса. На месте работает группа оперативного штаба, которую возглавляет вице-губернатор Вячеслав Романов.

В Саратове открыли горячую линию после атаки ВСУ

В Саратове для жильцов пострадавших в результате атаки БПЛА домов начала работать круглосуточная линия, сообщил глава города Михаил Исаев. Также в близлежащей школе работает оперативный штаб, в котором принимают заявления на выплаты.

«На базе администрации Заводского района для жителей пострадавших в результате атаки БПЛА домов работает круглосуточная горячая линия. Телефон: +7 917 214-27-75», — сказано в публикации.

По его словам, в ходе атаки в двух многоквартирных домах частично выбило окна. Также пострадали припаркованные автомобили. В результате атаки пострадала женщина, она находится в больнице.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава региона сообщил, что для пострадавших жителей организован пункт временного размещения в здании школы. Они вновь заселятся в свои квартиры после завершения всех необходимых процедур. В результате происшествия пострадала женщина, ее доставили в больницу. Сейчас за ее состоянием следят медики.

По словам Бусаргина, экстренные службы и оперативный штаб продолжают свою работу на месте происшествия. Администрация города получила поручение в кратчайшие сроки восстановить оконные блоки, для чего будут выделены средства из областного бюджета. Владельцы поврежденных автомобилей получат компенсацию в рамках установленных процедур.

Украинские дроны взорвались над учебным центром ЗАЭС

ВСУ атаковали не менее тремя БПЛА инфраструктуру Запорожской атомной электростанции 19 сентября, передает пресс-служба ЗАЭС. В связи с этим международных экспертов МАГАТЭ оперативно эвакуировали. Уточняется, что радиационный фон на промышленной площадке и прилегающей территории находится в пределах нормы, а условия безопасной эксплуатации энергоблоков станции не нарушены.

«Было обстреляно здание учебно-тренировочного центра (УТЦ), корпус „Г“. Атака была осуществлена с помощью не менее трех беспилотных летательных аппаратов. Два из них сдетонировали над крышей здания», — сказано в сообщении.

Волгоградская область отразила атаку ВСУ

ПВО отразила массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Обошлось без пострадавших и разрушений, передает его слова пресс-служба администрации региона.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Падения обломков БПЛА зафиксированы в Тракторозаводском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда, а также в Ольховском районе области», — добавил он.

Бочаров указал, что на улице Хрустальной в Краснооктябрьском районе повреждено остекление котельной. В Красноармейском районе загорелась сухая растительность. Других последствий атаки Бочаров не перечислил.

Ростовская область подверглась налету БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали масштабный налет БПЛА ВСУ на территории Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В ходе ночной операции были перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты над восемью муниципальными районами, добавил он.

«Размер полученного ущерба будет уточняться, повреждения — восстанавливаться. Важно, что никто из людей не пострадал», — сказано в публикации.

Согласно предварительным данным, материальный ущерб зафиксирован исключительно в Чертковском районе. Отмечается, что инциденты включали возгорание сухой растительности на окраине населенного пункта Осиково, частичное разрушение стены складского комплекса сельскохозяйственного предприятия, а также повреждение окон в двух жилых домах.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мирные жители пострадали в Белгородской области

В результате атак беспилотников ВСУ пострадали четыре человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В поселке Красная Яруга удар пришелся по гражданскому автомобилю, где ранения получили мужчина и женщина.

«В настоящее время мужчине проводят операцию. Женщине, получившей осколочные ранения грудной клетки, также оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — заявил Гладков.

В это же время в селе Зозули Борисовского района при выполнении служебных заданий пострадали два бойца подразделения «Орлан». Военнослужащие самостоятельно обратились в медучреждение, где получили первую помощь. Лечение бойцов будет продолжено в амбулаторном режиме.

ПВО России сбила почти 150 БПЛА ВСУ за ночь

ПВО за ночь перехватила и уничтожила 149 украинских беспилотников над российскими регионами, передает пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что 40 дронов ликвидировали над Ростовской областью, 27 — над Саратовской, 18 — над Брянской, 15 — над Самарской, 12 — над Крымом.

Также восемь БПЛА сбили над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской, по два — над Воронежской и Калужской, по одному — над Курской, Смоленской и Нижегородской областями. По данным ведомства, 15 БПЛА уничтожили над Черным морем и три — над Азовским.

