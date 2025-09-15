В России предложили продавать участникам СВО бензин со скидкой 50% Глава «Ветеранов России» Резяпов: бойцам СВО нужно делать скидку 50% на топливо

Участникам СВО и членам их семей нужно продавать топливо для личных автомобилей со скидкой 50%, заявил NEWS.ru руководитель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Организация уже готовит официальные обращения в крупнейшие топливные компании страны, в частности «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Общественник отметил, что бойцы спецоперации и их семьи нуждаются в реальной поддержке, которая ощутима в повседневной жизни. По его словам, топливо — это не роскошь, а необходимость. Он выразил мнение, что введение скидки будет достойным шагом в отношении тех, кто выполняет воинский долг.

Мы считаем справедливым, чтобы государство и ведущие компании страны проявили солидарность и предоставили нашим защитникам льготные условия. Это будет честный и достойный шаг навстречу тем, кто выполнил и выполняет свой воинский долг, — заявил Резяпов.

Ранее председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что все участники СВО из Московской области, в том числе сотрудники полиции и Росгвардии, а также бойцы добровольческих формирований будут освобождены от транспортного налога. По его словам, решение было принято в ходе 105-го заседания регионального парламента.