Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 06:20

«Ветераны России» призвали освободить бойцов СВО от одного из сборов

Глава «Ветеранов России» Резяпов призвал освободить бойцов СВО от утильсбора

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Участников специальной военной операции следует освободить от уплаты утилизационного сбора при покупке автомобилей, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он подчеркнул, что данная инициатива является важной мерой поддержки защитников Отечества.

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу новые ставки утильсбора, и их размер увеличивается в сотни и тысячи раз. «Ветераны России» выступили с инициативой закрепить на федеральном уровне освобождение участников СВО от уплаты утилизационного сбора при приобретении автомобиля. Это не привилегия, а справедливая и жизненно важная мера поддержки, — пояснил Резяпов.

По его словам, увеличение утильсбора в РФ создает крайне несправедливую ситуацию для людей, рисковавших жизнями ради безопасности страны. Он также добавил, что «Ветераны России» направили соответствующее предложение в профильные ведомства.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что в России приняли новый закон, запрещающий увольнять бойцов, проходящих лечение или реабилитацию после возвращения со специальной военной операции. По его словам, это часть пакета инициатив, направленных на усиление социальной и правовой защиты участников СВО.

СВО
Россия
бойцы
военные
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Худею вкусно: открыла секрет стройности с тыквой
Уникальный овощ, который топит жиры, — это редька
В Совбезе России раскрыли, благодаря чему Финляндия сохранила независимость
Схожий с гранатой предмет обнаружили в Подмосковье
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Россиянам назвали полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тысячи туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.