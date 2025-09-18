«Ветераны России» призвали освободить бойцов СВО от одного из сборов Глава «Ветеранов России» Резяпов призвал освободить бойцов СВО от утильсбора

Участников специальной военной операции следует освободить от уплаты утилизационного сбора при покупке автомобилей, заявил NEWS.ru руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он подчеркнул, что данная инициатива является важной мерой поддержки защитников Отечества.

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу новые ставки утильсбора, и их размер увеличивается в сотни и тысячи раз. «Ветераны России» выступили с инициативой закрепить на федеральном уровне освобождение участников СВО от уплаты утилизационного сбора при приобретении автомобиля. Это не привилегия, а справедливая и жизненно важная мера поддержки, — пояснил Резяпов.

По его словам, увеличение утильсбора в РФ создает крайне несправедливую ситуацию для людей, рисковавших жизнями ради безопасности страны. Он также добавил, что «Ветераны России» направили соответствующее предложение в профильные ведомства.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что в России приняли новый закон, запрещающий увольнять бойцов, проходящих лечение или реабилитацию после возвращения со специальной военной операции. По его словам, это часть пакета инициатив, направленных на усиление социальной и правовой защиты участников СВО.