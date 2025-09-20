«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 15:05

Принц Гарри выбрал страну, где его дети будут получать образование

Дети принца Гарри и Меган Маркл будут получать образование в Великобритании

Принц Гарри Принц Гарри Фото: Stephen Lock/i-Images/Global Look Press

Принц Гарри и его жена Меган Маркл выбрали Великобританию страной для обучения своих детей, передает Daily Mail. По информации источника, принц Гарри обеспокоен тем, что его дети лишены полноценного общения с британскими родственниками из-за их проживания за пределами страны. Он также подчеркнул, что его племянники, проживающие в королевстве, находятся под опекой и поддержкой родных.

Гарри хочет, чтобы его дети получили самое лучшее образование. Он сохранил близкую группу друзей со школьных времен и хочет того же для своих детей, — рассказал источник издания.

Ранее президент США Дональд Трамп унизил принца Гарри и Меган Маркл во время визита в Великобританию. На официальном банкете он высоко оценил Карла III за воспитание принца Уильяма, что восприняли как оскорбление в адрес Гарри. Супруга Гарри ранее называла Трампа женоненавистником и разжигателем конфликтов.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник предложил принцу Гарри проявить смелость и присоединиться к Вооруженным силам Украины, чтобы подтвердить поддержку Киева. По его мнению, это единственный способ доказать свою решимость, а не использовать конфликт для пиара.

