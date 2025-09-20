В России займут работой 30 тысяч работников с простоем Минтруд предложил субсидии для предприятий с вынужденным простоем

Минтруд России предложил меры поддержки для работников предприятий, столкнувшихся с простоем из-за падения спроса. Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, компании смогут получать субсидии на организацию временных работ для сотрудников, переведенных на сокращенный график или оказавшихся в вынужденном простое. По оценкам ведомства, программа может затронуть до 30 тысяч человек. Участвующие в ней работники будут получать зарплату не ниже МРОТ с учетом региональных надбавок.

Ранее глава ведомства Антон Котяков рассказал, что Минтруд готов рассмотреть инициативу об увеличении продолжительности оплачиваемого отпуска в стране до 35 дней. По его мнению, такое увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам, а также людям среднего возраста.

До этого юрист Дарья Ерзина сообщила, что новогодние праздники в 2025 году можно сделать еще длиннее. Специалист предложила превратить их в 16-дневный марафон отдыха.