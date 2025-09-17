Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 02:54

Россияне смогут растянуть новогодние каникулы на 16 дней

Юрист Ерзина: чтобы увеличить новогодние каникулы, надо взять два дня отпуска

Новогодние праздники в 2025 году можно сделать еще длиннее, превратив их в 16-дневный марафон отдыха, рассказала РИА Новости юрист по договорной работе и вопросам трудового права Headhunter Дарья Ерзина. Для этого потребуется грамотно использовать всего два дня оплачиваемого отпуска.

Согласно официальному производственному календарю, выходные в России на Новый год и Рождество в этом году продлятся 12 дней — с 31 декабря по 12 января. Однако если оформить отпуск на 29 и 30 декабря, присоединив его к предшествующим выходным (27–28 декабря), то непрерывный отдых начнется уже в субботу. Это крайне выгодное решение, поскольку декабрь является одним из самых длинных рабочих месяцев (22 дня), и два дня отпуска практически не скажутся на размере оклада.

В результате всего два дня отпуска превращаются в продолжительный непрерывный отдых, что делает такое решение и удобным, и выгодным, — сказала Ерзина.

Ранее в Минтруде посоветовали родителям, которые хотят посетить школьные линейки в День знаний, взять на работе выходной за счет ежегодного оплачиваемого отпуска. Однако этот вопрос нужно согласовать с руководством.

