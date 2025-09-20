Участники «Интервидения» от ЮАР раскрыли сильнейшего противника на конкурсе Группа из ЮАР сочла Вьетнам самым сильным соперником на «Интервидении»

Группа Mzansi Jikelele, представляющая ЮАР на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», заявила, что участник от Вьетнама Дык Фук является самым сильным соперником. По их словам, которые передает РИА Новости, этот артист излучает бешеную творческую энергетику.

Мы никого не боимся, но участника от Вьетнама боимся! — отметили музыканты.

Конкурс пройдет 20 сентября в Москве с участием 23 стран. Победителя определит исключительно профессиональное жюри без зрительского голосования. Главный приз составляет 30 млн рублей и хрустальный кубок.

Ранее российский певец SHAMAN заявил, что его основным соперником на международном музыкальном конкурсе является он сам. По словам артиста, перед выходом на сцену он испытывает волнение, с которым приходится справляться.

До этого китайский участник «Интервидения» Ван Си заявил, что хочет купить квартиру в Москве для полного погружения в российскую культуру, он уже поинтересовался ценами на недвижимость. Музыкант признался, что не хочет покидать Россию после того, как конкурс закончится, а желает остаться здесь жить.