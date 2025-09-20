Врачи заставили понервничать беременную Тодоренко

Беременная телеведущая Регина Тодоренко сообщила в Telegram-канале о своем беспокойстве по поводу состояния здоровья. Во время последнего медицинского обследования у ребенка была выявлена аномальная активность сердца, что может свидетельствовать о гипоксии.

Медсестры начинают перешептываться: «Сердечко подозрительно активно». Врач добавляет: «Возможно, гипоксия». И все, у меня перед глазами пронеслась вся жизнь — как ретроспектива, — говорится в сообщении.

Врачи предложили Тодоренко два пути: срочное хирургическое вмешательство или проведение дополнительных диагностических процедур. В прошлом она уже сталкивалась с некорректными диагнозами, что научило ее не паниковать в подобных ситуациях. Поэтому вместо того, чтобы сразу ложиться в больницу, она решила обратиться к нескольким врачам, чтобы всесторонне оценить свое состояние.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева отметила короткие промежутки между беременностями у Тодоренко, что позволяет ее организму запоминать предыдущий опыт. Каждая женщина переживает беременность по-разному, и Тодоренко повезло.