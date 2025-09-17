В России могут продлить оплачиваемые отпуска Минтруд России готов рассмотреть инициативу об оплачиваемом отпуске в 35 дней

Министерство труда и социальной защиты России готово рассмотреть инициативу об увеличении продолжительности оплачиваемого отпуска в стране до 35 дней, сообщил глава ведомства Антон Котяков, отвечая на вопрос ТАСС в рамках Всероссийской недели охраны труда. По его словам, как только соответствующая законодательная инициатива поступит на рассмотрение в правительство, Минтруд предоставит официальный отзыв.

Котяков подчеркнул необходимость детального изучения всех аспектов, содержащихся в предложенной инициативе. До этого депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков сообщил, что парламентарии готовят к внесению законопроект об увеличении оплачиваемого отпуска с нынешних 28 до 35 дней. По его мнению, такое увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам, а также людям среднего возраста.

В ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск в основном составляет 28 календарных дней. Некоторые категории сотрудников в соответствии с ФЗ могут брать большее количество времени для отдыха. К ним относятся работники с инвалидностью, преподаватели, а также лица, совмещающие работу и учебу.

Ранее юрист Дарья Ерзина сообщила, что новогодние праздники в 2025 году можно сделать еще длиннее. Специалист предложила превратить их в 16-дневный марафон отдыха.