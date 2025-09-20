«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 17:51

ISU удалил видео с выступлением Гуменника под украинскую песню

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Международный союз конькобежцев удалил в соцсетях ролик с выступлением в нейтральном статусе россиянина Петра Гуменника, поверх которого наложили украинскую песню, передает РИА Новости. Организация позже выпустила новый ролик, где больше не звучал трек украинской группы KAZKA, и принесла извинения.

ISU приносит извинения за неприемлемый выбор музыки в последнем посте в социальных сетях, посвященном нейтральному атлету Петру Гуменнику, — заявили журналистам в международном союзе.

В организации также выразили сожаление за все оскорбления, которые могли последовать за этим постом. Также в ISU заявили о намерении пересмотреть рабочие процессы, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.

Отмечается, что в короткой программе олимпийского отборочного турнира Гуменник на самом деле выступал под саундтрек к фильму «Парфюмер. История одного убийцы». За нее он получил 93,8 балла от судей. Россиянин идеально исполнил каскад из четверного флипа и тройного тулупа, а также четверной сальхов и тройной аксель.

ПетрГуменник
соцсети
ISU
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
В России может появиться новый чемпионат для школьников
Захарова обыграла конфликт в украинском поезде
Для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом построят 239 мостов
Спасатели разобрали завалы после ЧП в московской школе
«Мир стал таким»: Кудрявцева высказалась об «Интервидении»
Поцелуй SHAMAN и Мизулиной на «Интервидении» попал на фото
В ГД ответили «политическому трупу» Ющенко на слова о походе на Москву
«Целые улицы и кварталы»: раскрыто, что творят ВСУ в Кировске
Слива с кофе: неожиданное сочетание для зимней заготовки
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.