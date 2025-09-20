ISU удалил видео с выступлением Гуменника под украинскую песню

Международный союз конькобежцев удалил в соцсетях ролик с выступлением в нейтральном статусе россиянина Петра Гуменника, поверх которого наложили украинскую песню, передает РИА Новости. Организация позже выпустила новый ролик, где больше не звучал трек украинской группы KAZKA, и принесла извинения.

ISU приносит извинения за неприемлемый выбор музыки в последнем посте в социальных сетях, посвященном нейтральному атлету Петру Гуменнику, — заявили журналистам в международном союзе.

В организации также выразили сожаление за все оскорбления, которые могли последовать за этим постом. Также в ISU заявили о намерении пересмотреть рабочие процессы, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов.

Отмечается, что в короткой программе олимпийского отборочного турнира Гуменник на самом деле выступал под саундтрек к фильму «Парфюмер. История одного убийцы». За нее он получил 93,8 балла от судей. Россиянин идеально исполнил каскад из четверного флипа и тройного тулупа, а также четверной сальхов и тройной аксель.