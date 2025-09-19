Как встать на биржу труда в Петербурге онлайн: новые правила — 2025

Встать на биржу труда в 2025 году в Санкт-Петербурге стало проще, быстрее и доступнее даже без личного визита. Однако надо сделать несколько предварительных шагов. Как минимум понять, кто имеет право на денежные выплаты по безработице, и собрать все необходимые документы. Ниже — подробная инструкция с советами, как быстрее найти работу мечты.

Кто имеет право встать на биржу труда

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут обратиться в кадровые центры занятости населения (ЦЗН), чтобы получить статус безработного, пособие, помощь в трудоустройстве. Вставать на учет в службу занятости стоит, если вы соискатель старше 16 лет, не студент очной формы обучения, не занимаетесь фермерством и не имеете статуса ИП. Также не признают безработными пенсионеров по возрасту и тех, кто дважды отказался от предложенной подходящей работы или обучения.

В культурной столице регистрация возможна как для жителей города, так и для лиц с временной пропиской.

Важные документы для постановки на учет на бирже труда

Для регистрации в кадровом центре вам потребуются паспорт с отметкой о прописке, документы, подтверждающие наличие у вас образования (диплом, аттестат, сертификаты). Также пригодятся справка о среднем заработке за последние три месяца (для ранее работавших), трудовая книжка (чтобы подтвердить стаж) и банковские реквизиты для дальнейшего перечисления вам пособия. У мужчин могут запросить военный билет — при его наличии, разумеется.

Однако при постановке на учет соискателю могут дать и отказ. Среди поводов: предоставление недостоверных документов или неполный их пакет, неявка в ЦЗН без уважительных на то причин.

Как встать на биржу труда в 2025 году в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Где искать вакансии?

Жители Санкт-Петербурга могут пойти в кадровый центр своего района. В Ленобласти работают районные филиалы ГКУ «Центр занятости населения ЛО».

Гатчинский ЦЗН — г. Гатчина, ул. Карла Маркса, 66.

Всеволожский ЦЗН — г. Всеволожск, ул. Александровская, 28.

Вакансии можно искать также на федеральном интернет-ресурсе «Работа России» и через карьерные ярмарки, которые проводят ЦЗН. Онлайн еще можно зарегистрироваться и через «Госуслуги», впрочем, ваше заявление все равно перенаправят на портал «Работа России».

Сколько платят безработным и когда?

В 2025 году пособие по безработице первые три месяца составляет 75% от среднего заработка, максимальная сумма равна 15 044 руб. Последующие три месяца соискатель, не нашедший работу, получит лишь 60% от средней зарплаты по стране — до 5880 руб. Минимальная выплата, на которую стоит рассчитывать гражданину, встав на биржу труда в 2025 году в Санкт-Петербурге, — 1764 руб. в месяц.

Новшества 2025 года

Главное новшество 2025 года — продолжение цифровой трансформации: упор делается на профориентацию и переобучение через портал «Работа России» с возможностью получения новых навыков по востребованным профессиям онлайн.

В Ленинградской области дополнительно развиваются программы переобучения для рабочих специальностей и временной занятости.

Ранее мы рассказывали, что делать, если вы потеряли самый главный документ россиянина, без которого не попасть на биржу труда.