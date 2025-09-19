Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 15:45

Как встать на биржу труда в Петербурге онлайн: новые правила — 2025

Как встать на биржу труда в Петербурге онлайн: новые правила — 2025 Как встать на биржу труда в Петербурге онлайн: новые правила — 2025 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Встать на биржу труда в 2025 году в Санкт-Петербурге стало проще, быстрее и доступнее даже без личного визита. Однако надо сделать несколько предварительных шагов. Как минимум понять, кто имеет право на денежные выплаты по безработице, и собрать все необходимые документы. Ниже — подробная инструкция с советами, как быстрее найти работу мечты.

Кто имеет право встать на биржу труда

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут обратиться в кадровые центры занятости населения (ЦЗН), чтобы получить статус безработного, пособие, помощь в трудоустройстве. Вставать на учет в службу занятости стоит, если вы соискатель старше 16 лет, не студент очной формы обучения, не занимаетесь фермерством и не имеете статуса ИП. Также не признают безработными пенсионеров по возрасту и тех, кто дважды отказался от предложенной подходящей работы или обучения.

В культурной столице регистрация возможна как для жителей города, так и для лиц с временной пропиской.

Важные документы для постановки на учет на бирже труда

Для регистрации в кадровом центре вам потребуются паспорт с отметкой о прописке, документы, подтверждающие наличие у вас образования (диплом, аттестат, сертификаты). Также пригодятся справка о среднем заработке за последние три месяца (для ранее работавших), трудовая книжка (чтобы подтвердить стаж) и банковские реквизиты для дальнейшего перечисления вам пособия. У мужчин могут запросить военный билет — при его наличии, разумеется.

Однако при постановке на учет соискателю могут дать и отказ. Среди поводов: предоставление недостоверных документов или неполный их пакет, неявка в ЦЗН без уважительных на то причин.

Как встать на биржу труда в 2025 году в Санкт-Петербурге Как встать на биржу труда в 2025 году в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Где искать вакансии?

Жители Санкт-Петербурга могут пойти в кадровый центр своего района. В Ленобласти работают районные филиалы ГКУ «Центр занятости населения ЛО».

  • Гатчинский ЦЗН — г. Гатчина, ул. Карла Маркса, 66.

  • Всеволожский ЦЗН — г. Всеволожск, ул. Александровская, 28.

Вакансии можно искать также на федеральном интернет-ресурсе «Работа России» и через карьерные ярмарки, которые проводят ЦЗН. Онлайн еще можно зарегистрироваться и через «Госуслуги», впрочем, ваше заявление все равно перенаправят на портал «Работа России».

Сколько платят безработным и когда?

В 2025 году пособие по безработице первые три месяца составляет 75% от среднего заработка, максимальная сумма равна 15 044 руб. Последующие три месяца соискатель, не нашедший работу, получит лишь 60% от средней зарплаты по стране — до 5880 руб. Минимальная выплата, на которую стоит рассчитывать гражданину, встав на биржу труда в 2025 году в Санкт-Петербурге, — 1764 руб. в месяц.

Новшества 2025 года

Главное новшество 2025 года — продолжение цифровой трансформации: упор делается на профориентацию и переобучение через портал «Работа России» с возможностью получения новых навыков по востребованным профессиям онлайн.

В Ленинградской области дополнительно развиваются программы переобучения для рабочих специальностей и временной занятости.

Ранее мы рассказывали, что делать, если вы потеряли самый главный документ россиянина, без которого не попасть на биржу труда.

труд
работа
советы
лайфхаки
документы
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Названа причина самоубийства гендиректора «Химпроминжиниринга»
Достопримечательности Белоруссии: путеводитель по главным местам страны
Раскрыто окончательное решение МОК по россиянам на зимней Олимпиаде
Синоптик спрогнозировал, какая погода будет держаться в октябре
Патиссоны для стройности: осенний суперфуд всего 19 ккал!
Политолог раскрыл, при каком условии Зеленский сбежит с Украины
На форуме «Земли России» обсудили эффективность использования земли
«США разочаровали»: политолог о встрече Лаврова и Рубио на полях ГА ООН
Школьники начали шить трусы для бойцов СВО
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.