26 августа 2025 в 06:20

Россиянам рассказали, как добиться перерасчета пенсии

Депутат Чаплин: перерасчет пенсии нужно требовать через Соцфонд России

Перерасчет пенсии можно запрашивать в Социальном фонде России, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что для этого необходимо подать заявление с копией трудовой книжки, паспорта и СНИЛС.

Граждане, обнаружившие, что им не был учтен стаж при назначении пенсии, имеют полное право требовать перерасчета и выплаты недополученных средств. Первым шагом является подача заявления в СФР с требованием включить неучтенный период работы в стаж и выплатить недоначисленную пенсию за весь период, когда она не выплачивалась в полном объеме. К заявлению обязательно нужно приложить копии трудовой книжки, паспорта и СНИЛС. Эти документы являются основными доказательствами трудового стажа, — сказал Чаплин.

Он отметил, что если при расчете пенсии не был учтен стаж работы до 2002 года, следует обратиться к работодателю или его правопреемнику с запросом о предоставлении копий документов, подтверждающих трудовую деятельность. По словам депутата, это могут быть выписки из приказов о приеме и увольнении, трудовые договоры, лицевые счета и ведомости о выдаче зарплаты.

Если компания была ликвидирована, документы должны находиться в государственном архиве муниципалитета, куда СФР обязан сделать запрос по просьбе гражданина. Общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда гражданин узнал о нарушении своего права. Это означает, что в течение трех лет с момента обращения в СФР с заявлением о перерасчете пенсии можно подать в суд в случае отказа. Поэтому важно не затягивать с обращением в фонд и фиксацией всех этапов взаимодействия с ним, — добавил Чаплин.

Ранее сенатор Наталия Косихина заявила, что недостающий стаж или пенсионные баллы можно официально приобрести. По ее словам, эта опция актуальна для тех, кому до заслуженного отдыха не хватает совсем немного.

