Россиянам рассказали о простом способе для выхода на страховую пенсию Сенатор Косихина: баллы и стаж для выхода на пенсию можно докупить

Недостающий стаж или пенсионные баллы можно официально приобрести, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. Парламентарий пояснила, что эта опция актуальна для тех, кому до заслуженного отдыха не хватает совсем немного.

Для оформления сделки необходимо обратиться с соответствующим заявлением в отделение Социального фонда России по месту жительства, чтобы вступить в систему обязательного пенсионного страхования. Косихина также напомнила, что решающее значение имеют не только возраст, но и минимальный стаж с количеством накопленных баллов.

В 2024 году для выхода на пенсию требовалось не менее 28,2 балла, а с 2025 года это значение увеличилось до 30. Минимальный страховой стаж составляет 15 лет, — пояснила парламентарий.

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года в РФ повысят накопительные и срочные пенсионные выплаты. С октября увеличат пенсии военным пенсионерам, а также бывшим сотрудникам силовых ведомств.

Также доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, что работающие в сельской местности россияне имеют право на досрочный выход на пенсию при соблюдении определенных условий. Основным требованием является наличие минимум 30 пенсионных баллов (ИПК) и специального стажа работы.