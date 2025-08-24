Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 04:44

Россиянам рассказали о простом способе для выхода на страховую пенсию

Сенатор Косихина: баллы и стаж для выхода на пенсию можно докупить

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Недостающий стаж или пенсионные баллы можно официально приобрести, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. Парламентарий пояснила, что эта опция актуальна для тех, кому до заслуженного отдыха не хватает совсем немного.

Для оформления сделки необходимо обратиться с соответствующим заявлением в отделение Социального фонда России по месту жительства, чтобы вступить в систему обязательного пенсионного страхования. Косихина также напомнила, что решающее значение имеют не только возраст, но и минимальный стаж с количеством накопленных баллов.

В 2024 году для выхода на пенсию требовалось не менее 28,2 балла, а с 2025 года это значение увеличилось до 30. Минимальный страховой стаж составляет 15 лет, — пояснила парламентарий.

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года в РФ повысят накопительные и срочные пенсионные выплаты. С октября увеличат пенсии военным пенсионерам, а также бывшим сотрудникам силовых ведомств.

Также доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, что работающие в сельской местности россияне имеют право на досрочный выход на пенсию при соблюдении определенных условий. Основным требованием является наличие минимум 30 пенсионных баллов (ИПК) и специального стажа работы.

деньги
пенсии
стаж
баллы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские силы крепко держат свои позиции в Сумской области
Обнародован перечень обязательных школьных предметов в России
Романы, намоленное материнство, карьера: куда пропала Равшана Куркова
Россиянам рассказали о простом способе для выхода на страховую пенсию
С основателя банка «Тинькофф» перестали взыскивать 20 млн рублей
На Курской АЭС после атаки украинского БПЛА начался пожар
Москвичей предупредили о резком снижении видимости на улицах
Граждан РФ ждет сокращенная рабочая неделя в ноябре
Составлен список звезд, объявивших о разводе летом 2025 года
Десятки тысяч сербов вышли на мирные митинги
Два российских аэропорта ввели очередные ограничения на полеты
Аферисты «залезают» в телефоны с помощью программ с удаленным доступом
Военные КНДР пересекли границу с Южной Кореей
Судебные приставы подали иск к Ходорковскому
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 августа, грибки на месте
Мошенники активно используют популярное приложение для обмана
Что известно о состоянии Кеосаяна сейчас: последние новости, слова Симоньян
США поставят Украине тысячи новых ракет за счет европейских союзников
В Нидерландах выступили за депортацию украинцев
В Госдуме решили помочь студентам с проживанием
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.