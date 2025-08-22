Стало известно, кому ждать повышения пенсий до конца этого года

Стало известно, кому ждать повышения пенсий до конца этого года В СФР заявили, что до конца года повысят накопительные пенсионные выплаты

До конца 2025 года в РФ повысят накопительные и срочные пенсионные выплаты, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Социальный фонд России. С октября также увеличат пенсии военным пенсионерам, а также бывшим сотрудникам силовых ведомств.

Накопительные пенсии повысят у нескольких категорий граждан. Среди них мужчины 1953-1966 и женщин 1957–1966 годов рождения, за которых работодатели перечисляли страховые взносы в период с 2002 по 2004 год в размере 2% от общего фонда оплаты труда. Повышение пенсий также распространится на работающих граждан, рожденных в 1967 году и позднее, за которых перечисляли взносы с 2002 по 2014 год в размере от 2 до 6% процентов ФОТ.

Кроме того, до конца года вырастут и срочные пенсионные выплаты. Их получают мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, имеющие пенсионные накопления, минимальный трудовой стаж в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

СФР ранее провел ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Автоматическое увеличение выплат с 1 августа коснулось 9,6 млн граждан, продолжавших трудовую деятельность в 2024 году.