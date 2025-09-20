Монахам установили необычный запрет

На последнем собрании буддийского совета Сангхи было решено запретить монахам предсказывать исходы лотерейных розыгрышей, передает Telegram-канал Baza. Меры направлены на сохранение авторитета буддийского монашества.

Участники совета выразили обеспокоенность тем, что некоторые священнослужители в последнее время заявляют о своих способностях к предсказаниям. Это вызывает разочарование среди верующих как в предсказаниях, так и в буддизме в целом.

В 1955 году Совет уже издавал постановление, запрещающее монахам и послушникам заниматься азартными играми и делать прогнозы на результаты лотерей. Принятое решение подчеркнуло актуальность существующих правил.

Ранее в тайской деревне Каласин жители обнаружили настоятеля буддийского храма в его келье с 40-летней женщиной. Они обвиняют его в любовной связи и требуют отставки. Настоятель заявил, что отношения были невинными и женщина принесла ему грибы, но сельчане не верят. Слухи о его связях с женщинами ходят в деревне более трех лет.