19 сентября 2025 в 19:15

Минтруд взялся за сотрудников с неполной рабочей неделей

Минтруд предложил субсидировать сотрудников с неполной рабочей неделей

Минтруд России предложил возобновить программу субсидирования временных рабочих мест для сотрудников предприятий, которых перевели на режим неполной рабочей недели, сообщает пресс-служба министерства. Размер субсидии на одного такого работника приравняют к МРОТ. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Для того чтобы поддержать доход в период снижения основной нагрузки, существует практика организации временных работ. Так как речь идет о важных для экономики регионов предприятиях, предлагается возобновить действие мер по субсидированию временных работ, которые действовали ранее, — приводится заявление замминистра труда Дмитрия Платыгина.

В министерстве отметили, что инициатива направлена на финансовую поддержку работников, столкнувшихся с сокращением рабочего времени и падением доходов. Программа предусматривает софинансирование временных работ для производственного персонала. Размер субсидии на одного работника составит величину МРОТ плюс страховые взносы и районный коэффициент. Временные работы могут включать ремонт помещений и другие задачи, не связанные с основной деятельностью предприятия.

Ранее сообщалось, что Минтруд России готов рассмотреть инициативу об увеличении продолжительности оплачиваемого отпуска в стране до 35 дней. Как только соответствующая законодательная инициатива поступит на рассмотрение в правительство, министерство предоставит официальный отзыв.

Россия
Минтруд
субсидии
занятость
