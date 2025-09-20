«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 17:13

Одна из стран — участников «Интервидения» призналась, что хочет фит с SHAMAN

Участники «Интервидения» из ЮАР хотели бы записать совместную песню с SHAMAN

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Группа Mzansi Jikelele, которая выступит на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» от ЮАР, выразила желание записать дуэт с российским исполнителем SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), передает ТАСС. Участница группы подчеркнула важность сотрудничества с российскими исполнителями для демонстрации многообразия российской культуры в ЮАР.

Мы происходим из страны, в которой очень большое культурное и этническое разнообразие. <…> Мы бы хотели показать Россию в своей стране, и поэтому, может быть, начать нужно как раз с участника России в этом конкурсе, — прокомментировала участница коллектива.

Коллектив не собирается останавливаться только лишь на одной коллаборации, а хочет расширять сотрудничество с российскими музыкантами в будущем. По словам участницы, подобные проекты помогут жителям ЮАР увидеть реальную картину России.

Ранее SHAMAN заявил, что его основным соперником является он сам. Дронов рассказал, что перед выходом на сцену испытывает волнение, с которым нужно справляться. По его словам, для полноценного выступления ему важны полноценный сон и отдых.

Интервидение
ЮАР
Россия
SHAMAN
