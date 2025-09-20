Ливни в Дагестане обрушили мост Ливни в Дагестане разрушили мост и оставили 18 сел без связи с райцентром

В результате проливных дождей, обрушившихся на Кайтагский район Дагестана 19–20 сентября, был разрушен мост через реку Уллучай, сообщил глава района Запир Гасанов в своем Telegram-канале. В результате 18 населенных пунктов оказались изолированы от районного центра — села Маджалис.

В Кайтагском районе объявлен режим повышенной готовности в связи с разрушением моста через реку Уллучай. Ливневые дожди, прошедшие 19–20 сентября, вызвали резкий подъем уровня воды и снос временного мостового перехода на автодороге Маджалис — Шиляги. В результате происшествия 18 населенных пунктов оказались отрезанными от районного центра, — говорится в сообщении.

Гасанов также отметил, что участок автодороги Маджалис — Шиляги временно закрыт для движения транспорта. Восстановление временного моста начнется после снижения уровня воды в реке. Он подчеркнул, что параллельно ведется проработка организации альтернативного маршрута через Табасаранский район.

