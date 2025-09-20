«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 17:43

Ливни в Дагестане обрушили мост

Ливни в Дагестане разрушили мост и оставили 18 сел без связи с райцентром

Фото: РИА Новости

В результате проливных дождей, обрушившихся на Кайтагский район Дагестана 19–20 сентября, был разрушен мост через реку Уллучай, сообщил глава района Запир Гасанов в своем Telegram-канале. В результате 18 населенных пунктов оказались изолированы от районного центра — села Маджалис.

В Кайтагском районе объявлен режим повышенной готовности в связи с разрушением моста через реку Уллучай. Ливневые дожди, прошедшие 19–20 сентября, вызвали резкий подъем уровня воды и снос временного мостового перехода на автодороге Маджалис — Шиляги. В результате происшествия 18 населенных пунктов оказались отрезанными от районного центра, — говорится в сообщении.

Гасанов также отметил, что участок автодороги Маджалис — Шиляги временно закрыт для движения транспорта. Восстановление временного моста начнется после снижения уровня воды в реке. Он подчеркнул, что параллельно ведется проработка организации альтернативного маршрута через Табасаранский район.

Ранее в московской школе № 1080 обрушились четыре пролета здания во время ремонтных работ. Два человека погибли. Сообщалось, что под завалами могут находиться еще шестеро.

Дагестан
обрушения
ливни
мосты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Трамп потребовал от Венесуэлы забрать всех сумасшедших
В России может появиться новый чемпионат для школьников
Захарова обыграла конфликт в украинском поезде
Для ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом построят 239 мостов
Спасатели разобрали завалы после ЧП в московской школе
«Мир стал таким»: Кудрявцева высказалась об «Интервидении»
Поцелуй SHAMAN и Мизулиной на «Интервидении» попал на фото
В ГД ответили «политическому трупу» Ющенко на слова о походе на Москву
«Целые улицы и кварталы»: раскрыто, что творят ВСУ в Кировске
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.